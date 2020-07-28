Белоруссия устроила масштабную распродажу недвижимости

В Белоруссии выставили на продажу более тысячи объектов неиспользуемого государственного имущества, в том числе недвижимого. О масштабной распродаже сообщила начальник управления по работе с государственным имуществом Госкомимущества Жанна Подобедова, передает БЕЛТА.

По словам чиновницы, свыше 300 предлагаемых покупателям объектов оценены в базовую величину (27 белорусских рублей, или 810 российских). При покупке недвижимости по минимальной цене достаточно выполнить одно из условий: вести предпринимательскую деятельность, переоборудовать объект под жилье, обустроить место для ведения подсобного хозяйства, либо его снести.

По закону, продавать недвижимость сразу за одну базовую величину (без проведения предварительных аукционов) разрешается на всей территории Белоруссии — кроме областных центров и Минска, уточняет информагентство.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о россиянах, скупающих белорусские квартиры. Он заявил, что российские граждане «ринулись» в республику, поэтому квадратные метры в столице страны дорожают. Скупая жилье в Минске, приезжие не считают денег, подчеркнул политик.

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