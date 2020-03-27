Лукашенко испугался превращения Минска в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о застройке Минска и покупке россиянами квадратных метров в белорусской столице. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, организаций, желающих строить многоквартирные дома в городе, — «пруд пруди». «Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы», — заявил Лукашенко.

Он испугался, что белорусская столица может превратиться «в огромный конгломерат, где людей, как тараканов». «Разве это жизнь?» — спросил президент.

Лукашенко напомнил, что в первую очередь земли под строительство должны выделяться организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства. При этом он подчеркнул, что в Белоруссии не будут работать с теми, кто хочет построить жилье и «набить карманы за счет людей». «Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры», — резюмировал президент.

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