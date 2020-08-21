Детский омбудсмен рассказала об итогах проверки качества питания школьников

Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова подвела итоги всероссийского мониторинга качества питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

По словам Кузнецовой, в ходе масштабного мониторинга в детских садах и школах было проверено свыше 43 тысяч дошкольных и школьных организаций в 57 регионах, в которых обучаются более 13 миллионов детей. Около 170 тысяч человек из этого числа нуждаются в лечебно-профилактическом питании.

«1,3 процента – это немного. Но к уполномоченным по правам ребенка часто обращаются родители, которые говорят, что вынуждены забирать своих детей на обед, или которым отказывают в посещении образовательной организации, потому что там не могут обеспечить соответствующее питание. Были единичные случаи, когда ребенка вопреки тем запретам на питание, которые для него установлены, кормили тем же, чем и остальных детей. Возникали, к сожалению, проблемы со здоровьем ребенка, и требовалось срочное вмешательство докторов», — сказала Кузнецова на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка.

Особое диетическое питание требуется детям, страдающим пищевой аллергией, диабетом и рядом других хронических заболеваний. Результаты мониторинга показали, что в большинстве регионов такие ученики не получают необходимое питание. В 32 субъектах России родители вынуждены приводить детей в детские сады на время только между приемами пищи. Несмотря на то, что организация особого режима питания детей возложена на образовательные организации, в 23 регионах вовсе отсутствуют как отдельные группы в детских садах для воспитанников с хроническими заболеваниями, так и специализированные дошкольные образовательные организации.

Для решения этой проблемы Кузнецова предложила обязать Министерство здравоохранения вести учет детей, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании. Также Роспотребнадзору предложено усилить контроль за соблюдением в образовательных организациях СанПиН в части обеспечения горячим питанием детей с пищевыми особенностями, а Генеральной прокуратуре — включить в план проверок вопрос соблюдения школами и детскими садами соответствующего законодательства.

Обеспечить всех учащихся младших классов школ бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 15 января. Источником большей части суммы станет федеральный бюджет. Путин рассказывал, что идея о бесплатном горячем питании для всех учащихся сперва была всеми отвергнута. По словам главы государства, это решение далось непросто. «Все были против», — добавил президент.