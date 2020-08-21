Школьник устроил «секс-шоу» во время онлайн-урока

Школьник из Сан-Антонио (США) поднял футболку перед преподавательницей во время онлайн-урока, сообщает Ksat12. В этот момент на занятии находились 12 человек.

Отмечается, что неназванный ученик начал говорить учителю вещи, связанные с сексом. «Мисс, ну почему вы такая сексуальная», — сказал он преподавательнице. Кроме того, подняв футболку, он заявил, что собирается устроить перед ней «секс-шоу».

В учебном заведении заявили, что изучают подробности инцидента и обсуждают дисциплинарное наказание для ученика. Родители других детей, которые присутствовали на Zoom-уроке, требуют оштрафовать родителей нарушившего порядок студента.

Ранее сообщалось, что родитель одной из учениц восьмого класса женской школы в индийском городе Карнул отправил порнографическое видео в чат WhatsApp другим школьницам. Позднее провинившийся объяснил, что прислал видео случайно. Однако учителя и ученицы потребовали наказать родителя.