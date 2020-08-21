Турист лишился снаряжения и две недели выживал в лесу без еды и воды

Отец и двое сыновей из американского штата Нью-Мексико спасли мужчину, который на две недели заблудился в национальном лесу Санта-Фе. Об этом сообщает издание News Channel 5.

В субботу, 15 августа, Джон Атси (John Utsey) с сыновьями отправился в поход к горе Санта-Фе Балди. Он услышал крик о помощи и нашел туриста, который повредил спину и не мог идти. Атси дал мужчине воды и еды и вернулся на тропу, чтобы позвонить в службу спасения.

Спасатели прибыли на вызов в течение часа, но были отозваны после восьмичасовых безуспешных поисков пострадавшего.

В воскресенье, 16 августа, Атси вернулся на то же место, снова вызвал спасателей и лично привел их к найденному им человеку. Пожарные разожгли костер, чтобы согреть мужчину, температура тела которого была опасно низкой. Они накормили пострадавшего и дали ему воды.

Мужчина рассказал спасателям, что его снаряжение украли, в результате чего он заблудился. Турист страдал от хронической боли в спине и в какой-то момент повредил спину, после чего не мог стоять или ходить. Спасатели доставили его в больницу.

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