На iPhone зафиксировали массовое удаление фотографий

Adobe извинилась за массовое удаление фотографий с iPhone. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на заявление компании.

19 августа на своем сайте представитель Adobe принес извинения пользователям новой версии приложения Lightroom. По его словам, компания зафиксировала случаи удаления фотографий, в связи с чем приносит искренние извинения клиентам. В Adobe уточнили, что в некоторых случаях изображения можно вернуть, совершив процедуру восстановления из резервной копии iPhone.

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Журналисты заметили, что во многих случаях пользователи не делали резервного копирования системы, поэтому связанные с Lightroom фотографии удалились безвозвратно. В частности, один из пользователей приложения заявил, что из-за ошибки Adobe навсегда потерял фотографии, сделанные за последние пару лет. «Мне сказали, что проблема не имеет решения и что эти фото не подлежат восстановлению», — сетовал владелец iPhone.

Пользователи популярного фотоприложения Lightroom, предназначенного для редактирования фотографий, начали жаловаться на исчезновение файлов 18 августа. Специалисты связали возникновение проблемы с появлением новой версии приложения. Пользователи программы рассказали, что после загрузки апдейта многие их фотографии и пресеты исчезли из памяти смартфона.

В мае Apple признала наличие очередной связанной с продуктами компании проблемы. Представители Apple заявили, что обратили внимание на возникновение постороннего звука во время использования беспроводных наушников AirPods Pro. Специалисты техподдержки посоветовали пострадавшим пользователям обновить прошивку на всех устройствах, работающих с гарнитурой.