Apple признала проблему с AirPods Pro

Apple обратила внимание на проблему с посторонним звуком во время использования наушников AirPods Pro. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на форум техподдержки компании.

Производитель признал, что треск и другие посторонние звуки могут появляться во время использования функции шумоподавления на гарнитуре. В этом случае специалисты техподдержки посоветовали обновить ПО на всех устройствах, с которыми работают AirPods Pro. Компания подчеркнула, что свежая прошивка для наушников устанавливается автоматически, когда аксессуар подключен к зарядке.

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В случае повторения треска на самых дорогих наушниках в линейке компании, особенно в шумной обстановке или во время разговора по телефону, Apple советует обратиться в официальный сервисный центр. Сотрудники СЦ бесплатно заменят проблемную гарнитуру на новую. Компания подчеркнула, что AirPods Pro были выпущены в октябре 2019 года, то есть на все экземпляры наушников распространяется гарантия производителя.

В серии публикаций компания также посоветовала держать в чистоте свою пару AirPods Pro. Для очистки мелкого мусора с металлической сетки аксессуара следует использовать сухой ватный тампон.

Ранее владельцы гарнитуры пожаловались в соцсетях и на форумах компании на то, что девайс издает неприятный треск во время работы. Как правило, наушники начинали трещать во время включения функции шумоподавления.

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