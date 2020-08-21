Борис Джонсон поставил палатку на чужой земле и возмутил фермера

Шотландский фермер Кенни Кэмерон оказался крайне возмущен тем, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время отдыха с семьей поставил палатку на его поле без разрешения. Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, Джонсон на несколько дней приехал со своей невестой, четырехмесячным сыном и собакой на полуостров Эпплкросс, чтобы провести отдых в арендуемом коттедже Old School House. Появившийся уже после отъезда премьера на своих землях по соседству с коттеджем фермер-овцевод обнаружил, что премьер-министр перелез через проволочный забор, вместо того, чтобы пройти через ворота, ведущие к полю. Чтобы перелезть через забор, Джонсон с супругой воспользовались стульями, вероятно, взятыми с кухни коттеджа. Кроме того, глава британского правительства установил на земле фермера палатку.

Беспокойство фермера вызвало и то, что Джонсон разжег костер, представляющий опасность из-за наблюдавшейся последние недели засухи в этой местности. Кэмерон указал, что таким образом премьер-министр подает плохой пример для британцев. «Он мог бы поставить палатку в саду своего коттеджа, и не было бы никаких проблем, но он этого не сделал», — подчеркнул фермер.

Охранники Джонсона принесли Кэмерону извинения, объяснив, что и они, и премьер сочли его участок частью коттеджа. Они разобрали палатку и убрали мусор с территории. Фермер признал, что не был сторонником политики Джонсона и выступает за независимость Шотландии, однако ему приятно, что премьер-министр приезжал со своей семьей в этот спокойный и тихий район.

Ранее стало известно, что 75 процентов опрошенных британцев высказались за сокращение заработной платы Бориса Джонсона на 10 процентов.