Российский чиновник нашел чужую банковскую карту и накупил себе продуктов

Якутский чиновник нашел чужую банковскую карту и потратил с нее больше пяти тысяч рублей. Его обвинили в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, в апреле глава наслега в Мегино-Кангаласском районе находился возле столовой в поселке Нижний Бестях и увидел на земле платежную карту, которую потерял житель села Павловск. Мужчина решил воспользоваться чужими финансами и несколько раз купил на них продукты в магазинах поселка Нижний Бестях и села Майя. Покупки он делал на сумму менее тысячи рублей, чтобы не пришлось вводить пин-код.

Было возбуждено дело по части 2 статьи 159.3 УК («Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба гражданину»). Расследование завершено, дело передано в суд.

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