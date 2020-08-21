Россиянин убил нанятого любовником жены киллера

В Башкирии мужчине грозит срок за убийство киллера, который пришел к нему домой по заказу любовника его супруги. Об этом в четверг, 21 августа, сообщает Telegram-канал «Hue».

Заказчик преступления не смог смириться с тем, что возлюбленная разорвала с ним отношения. Сначала он назначил ее супругу встречу в кафе, где того избили, а затем нанял киллеров за 30 тысяч рублей, пообещав женщине, что ее мужа убьют на глазах у детей.

Когда бандиты приехали к семье домой и потребовали открыть дверь, россиянин вышел с ними в подъезд, где и убил одного из киллеров.

Как уточняет канал, теперь мужчина заключен под стражу. Вместо превышения самообороны ему вменяют убийство.

30 июля сообщалось, что в Чите двойное убийство 40 ударами ножом назвали самообороной. Подозреваемый — военный, замкомандира взвода, жил в общежитии и периодически ругался с соседями. В ходе очередного конфликта с одним из местных жителей он нанес ему 26 ножевых ударов. Приятель погибшего, находившийся рядом, «попал под горячую руку» и получил 14 ножевых ранений.