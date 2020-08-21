На улицах Мадрида вновь разрешили курить

Административный суд Мадрида отменил решение местных властей, согласно которому гражданам запрещалось курить в общественных местах из-за распространения коронавируса. Об этом пишет портал 20minutos.

Как сообщается, речь шла о запрете курения на открытых верандах ресторанов в том случае, если между людьми нет безопасного расстояния. Помимо этого ограничения касались возможности есть в метро, а также времени работы баров (до часа ночи) и закрытия ночных заведений.

Судья постановил, что ограничение не может считаться законным, поскольку его ввели на основании распоряжения министерства здравоохранения, которое не было официально опубликовано. В вердикте указано, что автономное сообщество может ограничить права человека лишь при объявлении чрезвычайной ситуации. К тому же в данном случае запрет на курение на улицах был оглашен в устной форме, а курение не является одним из основных прав.

Власти Мадрида решили ввести запрет на курение при отсутствии безопасного расстояния между людьми 14 августа.

В Испании с начала пандемии коронавируса заразились почти 378 тысяч человек. Власти вводили жесткий карантин, который впоследствии был снят. Однако в последнее время из-за роста числа случаев заболевания в различных регионах вновь вводятся ограничительные меры.

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