В ООН рассказали о связи между коронавирусом и загрязнением воздуха

Сильное загрязнение воздуха может привести к увеличению уровня смертности от коронавируса. Об этом написано в опубликованном ООН докладе о влиянии эпидемии на жизнь в крупных городах, передает ТАСС.

Согласно документу, высокий уровень смертности от заболевания связан с плохим качеством воздуха. При этом в организации отметили, что воздух стал чище за время пандемии, а парниковых газов стало меньше. Представители ООН подчеркнули, что если не предпринять дополнительные меры по охране окружающей среды, то положительный эффект будет лишь временным.

Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, призвал придерживаться «зеленой политики». По его словам, за время эпидемии во многих городах были созданы пешеходные зоны и велосипедные дорожки, что позволяет значительно улучшить качество воздуха и безопасность движения.

Ранее специалисты из испанской организации «Экологи в действии» сообщили, что воздух в городах Испании заметно очистился за время карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса. По данным экспертов, уровень загрязнения в городах с населением больше 150 тысяч человек в среднем снизился на 58 процентов по сравнению с показателями за последние 10 лет. В Мадриде содержание вредных веществ упало на 59 процентов, в Барселоне — на 62 процента.