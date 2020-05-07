Воздух в городах Испании очистился из-за коронавируса

Воздух в городах Испании заметно очистился за время карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на экологов из испанской организации «Экологи в действии».

По данным специалистов, уровень загрязнения в городах с населением больше 150 тысяч человек в среднем снизился на 58 процентов по сравнению с показателями за последние 10 лет. В Мадриде содержание вредных веществ упало на 59 процентов, в Барселоне — на 62 процента.

Главной причиной такой перемены называют резкое снижение числа машин.«Такая ситуация, чтобы машин почти не было более 40 дней, впервые. Мы предполагали, что уровень загрязнения снизится, но не думали, что настолько», — приводит агентство слова эколога Хуана Барсены. По его словам, воздух в Мадриде сейчас загрязнен на том же уровне, что в сельской местности в горах.

Также на экологическую обстановку повлияло прекращение авиаперелетов: сейчас крупнейшие аэропорты принимают и отправляют всего несколько рейсов в день.

В апреле сообщалось, что ВОЗ связала уровень загрязненности воздуха в городах со смертностью от COVID-19 среди их жителей: угроза коронавирусной инфекции более серьезна в местностях с плохой экологией.

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