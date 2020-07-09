Смог убил 50 тысяч человек в двух городах Китая с начала года

Примерно 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая с начала года из-за смога. К таким выводам пришли группы экологов, пишет Reuters.

Они отмечают, что высокий уровень смога может стать причиной хронической обструктивной болезни легких, рака легких, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам, с 1 января 2020-го загрязнение воздуха привело к более чем 22 тысячам смертей в Пекине и 27 тысячам — в Шанхае.

Кроме того, загрязнение воздуха привело к экономическим потерям, указывают исследователи. По их подсчетам, один только ущерб Пекина и Шанхая составил 23 миллиарда долларов. Такую сумму они получили, взяв за основу время отсутствия на работе по болезни и потерянные из-за заболеваний годы жизни.

Расчеты были сделаны на основе специальной программы для мониторинга, которую совместно запустили азиатское отделение Greenpeace, Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) из Хельсинки и IQAir AirVisual. Она изучает состояние воздуха в 28 крупных городах мира.

По официальным китайским данным, концентрация мелких опасных частиц в воздухе в первой половине года была выше в Пекине, чем в Шанхае. В то же время в последнем зарегистрированы более высокие показатели содержания двуокиси серы и двуокиси азота — двух других основных компонентов смога.

В целом исследователи отмечают улучшение экологической ситуации в Китае по сравнению с 2019 годом. Положительную динамику они связывают с пандемией коронавируса, из-за которой производства прекращали работу, а люди сидели дома и меньше пользовались транспортом. В то же время они предупреждают, что во второй половине года может произойти резкое увеличение показателей загрязнения воздуха, связанное с возобновлением привычного ритма жизни.

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