Польша побила рекорд по заражениям коронавирусом

Польша зафиксировала 903 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Об этом польское министерство здравоохранения сообщило на своей странице в Twitter.

Как отмечает агентство Reuters, этот показатель оказался для страны самым высоким с начала пандемии COVID-19 и таким образом побил предыдущий рекорд по заболевшим за сутки. Больше всего инфицированных оказалось в Силезском, Малопольском и Мазовецком воеводствах.

Отдельно отмечается, что за сутки от коронавируса скончались 13 человек. При этом у всех из них были сопутствующие заболевания.

В общей сложности в стране с начала эпидемии заразились почти 60,3 тысячи человек, из них умерли 1938.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. В целом в мире инфицированы оказались более 22,6 миллиона, умерли почти 794 тысячи.

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