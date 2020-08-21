В России за сутки выявили 4870 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство из них зафиксировано в Москве (690), Санкт-Петербурге (181), Московской области (151). Меньше всего — В Ненецком автономном округе (4), Чукотском автономном округе (2) и Еврейской автономной области (1). За сутки полностью выздоровели 5817 человек, умерли — 90.

Всего с начала пандемии в России выявили 946 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 189 летальных исходов, выздоровели 761 330 человек.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.