Названо число новых случаев коронавируса в России

В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 20 августа.

Большинство из них зафиксировано в Москве (688), Санкт-Петербурге (160), Московской области (157). За последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 110 пациентов. За весь период в России от коронавируса скончались 16 099 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 942 106 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровело 755 513 человек.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.