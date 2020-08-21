Бывшая самая молодая миллиардерша показала декольте в наряде в стиле 40-х годов

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась на своей странице в Instagram сторис в откровенном наряде.

На размещенных кадрах 23-летняя знаменитость показала дизайн косметических средств из новой коллекции собственного бренда Kylie Cosmetics: они оформлены в морской тематике, и на них изображена нарисованная версия Дженнер в наряде в стиле 40-х годов. Затем предпринимательница сняла себя в таком же образе: она была в полосатом бюстгальтере с открытым декольте, высоких синих трусах с белыми пуговицами и черных чулках.

Известно, что знаменитость находилась в студии и готовилась к фотосессии.

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Пользователи сети раскритиковали внешний вид Дженнер. «У девушек из 40-х не было искусственного декольте или таких искусственных волос», «Фильтры в Instagram делают так, что она похожа на персонажа мультфильма: кожа смотрится не по-человечески», «Выглядит дешево и не оригинально», «Она такая самовлюбленная», — высказывались они.

В июне Кайли Дженнер с сестрой Кендалл снялись в рекламе марки Kylie Cosmetics в корсетах. Во время съемки они позировали на полу в студии в корсетах из бежевой атласной ткани с черными вставками. Данную линейку которую Кайли Дженнер разработала в коллаборации с сестрой.