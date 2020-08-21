Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Самые высокие зарплаты в России оказались у тех, кто занимается добычей нефти и природного газа. Средний доход у работников этой отрасли за июнь составил 158 тысяч рублей в месяц, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

Заработок нефтяников упал 9,1 процента за год на фоне пандемии коронавируса. На втором месте по доходности названо производство табачных изделий (зарплата в этой отрасли выросла за год на 0,5 процента до 115,6 тысяч рублей). Предприятия воздушного и космического транспорта платят сотрудникам в среднем 101,1 тысяч рублей. Падение доходов составило 21,8 процента по сравнению с июнем 2019 года.

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Работники остальных отраслей получают менее 100 тысяч рублей. Например, финансисты и страховщики — 98,1 тысяч рублей, специалисты по добыче полезных ископаемых — 96,5 тысяч рублей, рыболовы — 90,1 тысяч рублей.

Самая низкая зарплата у тех, кто занят пошивом одежды (22,3 тысяч рублей). За год больше всего увеличился доход у врачей и соцработников (на 17 процентов до 53,4 тысяч рублей). Работники, занятые в пассажирских перевозках, понесли максимальные денежные потери (доход упал на 22,8 процента до 54,8 тысяч).

Ранее исследователи сервиса «Работа.ру» назвали россиянам самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в августе. Так, главный по сторис в компании-производителе смартфонов может получать от 250 тысяч рублей в месяц.