Памела Андерсон объявила о работе над линейкой купальников под откровенным фото

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон объявила, что работает над собственной линейкой пляжной одежды. Информация об этом появилась в ее Instagram-аккаунте.

53-летняя знаменитость опубликовала откровенную фотографию, на которой она запечатлена сидящей на лестнице в саду. Актриса одета в слитный купальник на тонких бретельках светло-серого цвета и черные босоножки. «Создаю новые купальные костюмы», — рассказала Андерсон в описании к посту.

Поклонники высказали ей свое восхищение в комментариях публикации, которая набрала 25 тысяч лайков.

Ранее в августе Памела Андерсон поделилась роликом, сделанным во время другой откровенной фотосессии. На кадрах актриса позирует перед фотографом в прозрачном белом халате и просвечивающем грудь комплекте нижнего белья. Ее запечатлели в нескольких локациях: в полный рост у бассейна и на шезлонге у панорамного окна.