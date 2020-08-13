Памела Андерсон показала видео со съемки в прозрачном халате и нижнем белье

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась роликом, сделанным во время откровенной фотосессии. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах 53-летняя актриса позирует перед фотографом в прозрачном белом халате и просвечивающем грудь комплекте нижнего белья. Ее запечатлели в нескольких локациях: в полный рост у бассейна и на шезлонге у панорамного окна. Известно, что съемка была проведена для платформы Jasmin.

Фото опубликовано @jasmindotcom

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под снимком с фотосессии. «Очень сексуально», «Вау, фантастика!», «Выглядишь просто потрясающе», «Ты являешься символом красоты», «Дорогая, ты горяча», — писали они.

Ранее в августе Андерсон поделилась сделанным в молодости фото в откровенном купальнике. На размещенном кадре она запечатлена в слитном купальнике розового цвета с вырезами на груди и животе. Автором снимка является известный американский фотограф Стивен Вайда (Stephen Wayda).