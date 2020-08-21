Жена тяжелобольного экс-солиста «Ласкового мая» рассказала о его состоянии

Жена экс-солиста «Ласкового мая» Александра Прико Елена рассказала о состоянии музыканта, у которого развился рак, в беседе с «Комсомольской правдой».

«Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода», — сказала Елена. Она заверила, что у Прико, скорее всего, рак, так как в жидкости из легких нашли атипичные клетки. Однако врачи ждут гистологического исследования и не дают прогнозов, добавила она.

По словам супруги, жалобы на здоровье у ее мужа появились в середине июля. В частности, его одолевали боль в груди и кашель, после проявления которых он обратился к врачам. Сначала ему подтвердили пневмонию и прописали антибиотики, а затем и обнаружили жидкость в легких.

После госпитализации музыканту с каждым днем становилось хуже. В итоге врачи поставили диагноз «злокачественная опухоль». При этом Елена не подтвердила информацию о том, что музыкант заразился коронавирусом.

О том, что Прико попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщалось 2 августа. Позднее продюсер группы Андрей Разин рассказал, что артиста госпитализировали из-за заражения коронавирусом. После этого у музыканта развился рак.