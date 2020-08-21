В РПЦ прокомментировали решение властей Турции сделать монастырь Хора мечетью

Решение властей Турции сделать мечетью монастырь Хора в Стамбуле (ранее носил название Константинополь и был столицей православной Византийской империи — прим. «Ленты.ру»), где находится известная Церковь Святого Спасителя, демонстрируют «презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям». Об этом заявил замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости в пятницу, 21 августа.

«Все это отнюдь не способствует пониманию, сотрудничеству и дружбе между нашими народами, миру и взаимоуважению между последователями различных религий, больно это наблюдать», — отметил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Протоиерей добавил, что обещания турецкого президента Тайипа Эрдогана сохранить возможность свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии, превращенного в мечеть несколькими месяцами ранее, на деле не исполняются. По мнению Балашова, того же теперь можно ожидать и в церкви Спасителя в Полях.

«И нам скорбно видеть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации — вслед за тем, как ее духовный символ, Константинопольский патриарх, избрал быть не первым среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей, а ее повелителем и начальником, расколов своими действиями единство мирового православного сообщества», — посетовал русский священник, констатировав полную утрату Вселенским патриархатом «какого-либо влияния даже у себя дома».

О решении властей Турции превратить в мечеть монастырь Хора сообщалось 21 августа. Обитель с церковью Христа Спасителя в Полях расположена в районе Фатих — историческом центре города. Храм является наиболее сохранившей свой первозданный вид византийской церковью, которая входит в число памятников всемирного наследия. Монастырь был построен в VI веке и превращен в мечеть в 1511 году после захвата турками Константинополя. Тогда все изображения византийского периода в церкви были заштукатурены. Музейный статус церковь получила в 1945-м, после чего была открыта для туристов.

Ранее в Турции в действующую мечеть превратили собор Святой Софии, возведенный в VI веке. 24 июля в нем прошел первый за 86 лет намаз. По нему прозвенели десятки траурных колоколов в Греции и на Кипре: верующие оплакивали это превращение.

В начале 2019 года на Украине, где ранее действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), произошел церковный раскол. По инициативе бывшего президента Петра Порошенко и при участии Вселенского патриарха Варфоломея православные раскольнические движения страны также были канонизированы и образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую томос об автокефалии (независимости). Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ, не признали ее.