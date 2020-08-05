В переделанном в мечеть соборе Святой Софии внезапно умер муэдзин

Турецкий муэдзин (служитель мечети, призывающий на молитву — прим. «Ленты.ру») переделанного в мечеть собора Святой Софии Осман Аслан внезапно умер от сердечного приступа. Об этом сообщает Yeni Safak.

Мужчина перенес сердечный приступ 2 августа прямо в мечети, когда вел экскурсию. Он выполнял эту работу на волонтерской основе, подчеркивает издание.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru