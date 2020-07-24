По превращенному в мечеть собору Святой Софии устроили траурный звон

По собору Святой Софии прозвенели десятки траурных колоколов в Греции и на Кипре: верующие оплакивают его превращение в мечеть. Об этом сообщает издание AMNA.

Архиепископ Кипрский Хризостом постановил, чтобы траурный звон начался в 12 часов по местному времени и звучал на протяжении пяти минут. Это решение он объяснил «произвольным, недопустимым и преступным превращением турками собора в мечеть».

В Греции траур устроили утром, в городах Серре на северо-востоке страны и Патре на юго-западе. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним заявил, что первый день работы Святой Софии в качестве мечети — это день скорби и страданий «для всего православия, христианства и эллинизма».

Ранее в Святой Софии впервые за 86 лет начался намаз. Призыв к молитве, который раздается с минаретов, прочитал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Всем верующим раздали воду и текст указа султана Мехмеда Фатиха, в котором говорится о передаче святыни мусульманам до Судного дня.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, президент Турции Реджеп Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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