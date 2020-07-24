Трамп возмутился превращением собора Святой Софии в мечеть

Президент США Дональд Трамп встретился с архиепископом Америки, Константинопольской православной церкви Элпидофором в Белом доме и обсудил превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает греческое издание AMNA.

Отмечается, что американский лидер выглядел крайне раздраженным из-за новостей о соборе. Он возмутился тем, что турецкие власти нарушают свободу религиозных меньшинств в стране. «Он объявил себя помощником и сторонником (...) эллинизма и подчеркнул, что немедленно приступит к необходимым вмешательствам», — говорится в сообщении.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, президент Турции Реджеп Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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