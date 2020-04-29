В наряде дочери Трампа увидели тайное послание о борьбе с коронавирусом

Журналисты раскрыли смысл наряда дочери президента США Дональда Трампа, в котором она вышла на публику во время пандемии коронавируса. О тайном послании Иванки Трамп пишет The Telegraph.

На пресс-конференцию в Белом доме во вторник, 28 апреля, бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп надела бежевый приталенный комбинезон Gabriela Hearst и туфли на каблуках марки Gianvito Rossi.

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Как указывает издание, во времена Второй мировой войны подобные комбинезоны были униформой трудящихся женщин, которые, например, работали на оборонных заводах. Предполагается, что таким нарядом 38-летняя Трамп продемонстрировала свою «боевую готовность» к борьбе с распространением COVID-19.

Журналисты также отмечают, что наряд дочери президента США не только отражает настроение нации, но и передает утонченный стиль бывшей фотомодели.

В феврале Иванка Трамп надела хиджаб во время визита в Абу-Даби и возмутила общественность. Для прогулки по мечети шейха Зайда американская бизнесвумен выбрала серебристое платье в пол с цветочными узорами, полностью закрывающее ее руки, ноги, плечи и шею, и темно-синий платок. Пользователи Twitter раскритиковали Иванку за то, что она выступает за женское равноправие и в то же время покрывает голову, следуя устоявшимся в ОАЭ традициям.

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