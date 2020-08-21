Турция превратила еще одну церковь в мечеть

Власти Турции превратили в мечеть монастырь Хора в Стамбуле. Об этом сообщает греческое издание ERT. По его информации, соответствующий документ, вступающий в силу немедленно, опубликовали турецкие правительственные СМИ.

ERT отмечает, что решение о превращении монастыря в мечеть Госсовет Турции принял еще в 2019 году. Тогда он постановил, что решение о присвоении объекту статуса музея в 1945-м было нелегальным. Однако никаких действий по этому вопросу до сегодняшнего дня не предпринималось.

Монастырь Хора расположен в стамбульском районе Фатих — историческом центре. В нем находится известная Церковь Христа Спасителя в Полях. Эта наиболее сохранившая свой первозданный вид византийская церковь, она входит в число памятников всемирного наследия.

Монастырь был построен в VI веке и превращен в мечеть в 1511 году после захвата турками Константинополя. Тогда все изображения византийского периода в церкви были заштукатурены. Музейный статус она получила в 1945-м, после чего была открыта для туристов.

Ранее в Турции в действующую мечеть превратили собор Святой Софии, возведенный в VI веке. 24 июля в нем прошел первый за 86 лет намаз. По нему прозвенели десятки траурных колоколов в Греции и на Кипре: верующие оплакивали это превращение.

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