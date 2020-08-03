Раскрыто влияние превращения собора Святой Софии в мечеть на рейтинги Эрдогана

Превращение собора Святой Софии в мечеть не изменило рейтинги турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и не прибавило ему сторонников. Влияние этого события раскрыла «Независимая газета», опираясь на данные соцопросов.

Электорат встретил такое решение с равнодушием: около 99 процентов жителей Турции заявили, что это событие никак не повлияет на то, за кого они проголосуют на президентских выборах (если они состоятся в ближайшее время). 38,9 процента опрошенных отдали бы голос за Эрдогана, еще 48,6 процента отказались его поддерживать. Газета отмечает, что предыдущий опрос показал примерно такие же результаты: 39,2 процента — за, и 46,9 — против президента.

«Независимая газета» предполагает, что турецкий лидер надеялся привлечь больше сторонников благодаря преобразованию Святой Софии в мечеть, однако это не удалось. Утверждается, что Эрдоган почти не растерял свою избирательную базу, однако и не увеличил ее.

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10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, президент Турции Реджеп Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.