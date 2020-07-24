В Турции рассказали об отношении к первому намазу в соборе Святой Софии

Турецкие граждане поделились в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» отношением к первому за 86 лет намазу в переделанном из музея в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле.

Один из верующих Эрджан отметил, что ради упомянутого события специально прилетел из города Адана. Он добавил, что планирует пробыть в Стамбуле всего один день, так уже вечером 24 июля у него обратный рейс. «На работе отпросился. Начальник с пониманием отнесся. Такое событие! Попросил, чтобы я и за него помолился», — рассказал Эрджан.

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Некоторые турки отметили, что в происходящем заметен оттенок националистического праздника. «Это еще одна очень важная победа [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — подчеркнул один из местных оппозиционеров. По его мнению, необходимо было добиваться сохранения статуса музея для Святой Софии, однако тогда пришлось бы идти не только против значительного числа сторонников президента, но и просто против патриотов. «Эрдоган придумал очень выигрышный ход. Как ваш [президент Владимир] Путин — для Турции это как возвращение Крыма. После смены статуса Айя-Софии популярность Эрдогана в обществе неизбежно будет возрастать», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что призыв к молитве, который раздается с минаретов, прочитал лично Эрдоган. Всем верующим раздали воду и текст указа султана Мехмеда Фатиха, в котором говорится о передаче святыни мусульманам до Судного дня.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, президент Турции Реджеп Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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