Призыв Эрдогана к первому за 86 лет намазу в соборе Святой Софии попал на видео

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Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к первому за 86 лет намазу в соборе Святой Софии попал на видео, его опубликовал пользователь Мехмед Каракая (Mehmed Karakaya) в Twitter.

На кадрах турецкий лидер читает азан — призыв к обязательной молитве с минарета мечети. Известно, что вместе с Эрдоганом в соборе присутствовали члены правительства.

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Ранее сообщалось, что всем верующим раздали воду и текст указа султана Мехмеда Фатиха. В нем говорится о передаче святыни мусульманам до Судного дня. При этом старинные христианские фрески были скрыты.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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