Эрдоган второй раз за неделю посетил превращенный в мечеть собор Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган второй раз за неделю посетил собор Святой Софии, превращенный в мечеть. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер приехал в бывший собор накануне начала мусульманских богослужений. Первый намаз должен состояться 24 июля. Эрдоган пробыл в здании около часа и не давал никаких комментариев для прессы.

Его сопровождал глава националистической Партии национального движения Турции, которая состоит в альянсе с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели. В их присутствии у входа в здание повесили табличку «Великая мечеть Айя-София».

До этого Эрдоган приезжал в собор 19 июля, чтобы проинспектировать ход работ по преобразованию собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.