Эрдоган проинспектировал работы по преобразованию собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинспектировал ход работ по преобразованию собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом сообщает агентство «Анадолу»

Отмечается, что президент ознакомился с подготовкой собора к первому намазу, который должен состояться 24 июля. Эрдогана сопровождали министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая. Кроме того, в состав делегации вошли глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, руководитель МВД Сулейман Сойлу и глава Управления по делам религий Али Эрбаш.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел выгоду для россиян в изменении статуса собора Святой Софии. По его словам, в собор были достаточно дорогие билеты, а теперь их не будет, и вход будет бесплатным. Также представитель Кремля выразил уверенность, что такое решение турецкой стороны не навредит отношениям Москвы и Анкары.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.