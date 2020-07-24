Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, согласно которому собор Святой Софии будет постоянно открыт для мусульманских поклонений. Об этом сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая в своем Twitter-аккаунте.

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По сообщению губернатора, с 24 июля мечеть Айя-София будет принимать верующих 24 часа в сутки. Ерликая также поблагодарил главу государства за принятие данного решения.

Ранее в соборе Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз. Отмечается, что призыв к молитве, который раздавался с минаретов, прочитал сам Эрдоган. Всем верующим раздали воду и текст указа султана Мехмеда Фатиха. В нем говорится о передаче святыни мусульманам до Судного дня. Во время намаза старинные христианские фрески были скрыты.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, президент Турции поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному преобразованию в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.