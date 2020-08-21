Телеведущий тайно сфотографировал ноги девушки в метро и получил срок

Бывший ведущий новостной передачи SBS на телевидении Южной Кореи Ким Сон Чжу (Kim Sung-joo) приговорен к шести месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на два года за то, что год назад втайне сфотографировал девушку в метро. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Суд Сеула также предписал 56-летнему ведущему пройти 40-часовой курс лечения для сексуальных преступников.

Инцидент, за который телевизионному деятелю дали срок, произошел в июле 2019 года. Он фотографировал на мобильный телефон ноги женщины на станции Yeongdeungpo Ward Office сеульского метрополитена. Это произошло поздней ночью.

В декабре 2019 года ему предъявили обвинение. Прокуроры требовали для Кима год тюрьмы. Ведущий признал вину и принес извинения потерпевшей. Он, однако, утверждает, что судебный процесс сопровождался нарушениями. В частности, обыск и изъятия в его ходе он называет незаконными.