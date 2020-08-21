Фотографа раскритиковали за ранее прославившие его снимки детей-проституток

Кооператив Magnum Photos отстранил от работы фотографа Дэвида Алана Харви из-за обвинений в домогательствах. За несколько дней до обвинения Харви раскритиковали за прославившие его снимки, на которых могут быть изображены дети, принужденные заниматься проституцией, пишет The Guardian.

Агентство ранее ни разу не исключало фотографов за всю историю своего существования. Руководство проводит внутреннее расследование, имя жертвы домогательств не раскрывается. Отмечается, что на Харви пожаловалась коллега-фотограф.

За несколько дней до этого на Харви обрушились с критикой за серию документальных снимков секс-работниц, сделанных в Бангкоке в 1989 году. Интернет-пользователи посчитали, что на некоторых фотографиях изображены дети, которых заставляют заниматься проституцией. Причиной тому послужили поисковые теги к снимкам, выставленным на сайте Magnum Photos, — в них указывалось, что на фото изображены «девочки-подростки от 13 до 18 лет».

Автор отрицает, что на снимках изображены дети.