Вкладчики приготовились к массовому бегству из банков

Вкладчики приготовились к массовому бегству: свои деньги из банка хочет забрать почти каждый третий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании IDF Eurasia. Аналитики указывают, что в течение третьего квартала этого года деньги могут забрать до 32 процентов вкладчиков.

Однако большинство (43 процента) не собираются забирать свои деньги из банков ни при каких условиях, еще 18 процентов заявили, что решение будет приниматься в зависимости от жизненных обстоятельств, а оставшиеся 7 процентов респондентов затруднились дать ответ. Из тех, кто собирается забирать деньги, 17 процентов пустят деньги на текущие расходы, почти половина (47 процентов) думает о покупке иностранной валюты, а 18 процентов хотели бы вложить деньги в недвижимость, акции или покупку драгоценных металлов.

Ранее в августе зампред правления ВТБ Анатолий Печатников говорил о том, что депозиты скоро перестанут быть выгодными: снижающиеся ставки по ним в скором времени уже не будут покрывать растущую инфляцию. Вслед за тем как ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых, банки почти сразу снизили доходность по вкладам физических лиц.