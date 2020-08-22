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Спутник Planet заснял «колоссальную» российскую базу в Арктике

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Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Россия увеличила длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) арктического аэродрома Нагурское на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, являющегося самым северным в стране, с 2,5 километра до «колоссальных» 3,5 километра, пишет The Drive.

Издание, получившее 13 августа эксклюзивные спутниковые снимки от компании Planet, предполагает, что удлинение ВПП позволяет принимать на аэродром военной базы «Арктический трилистник» любой самолет, имеющийся у Вооруженных сил России.

The Drive допускает, что на авиабазе будут развернуты сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31. Издание отмечает, что на базу летают транспортные самолеты Ил-76, доставляющие продовольствие, оборудование и персонал.

По данным The Drive, с аэродрома Нагурское могут стартовать стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также дальний противолодочный самолет Ту-142 и противолодочный самолет средней дальности Ил-38.

«Эти самолеты уже выполняли регулярные полеты в Арктике с баз на материковой части России, создавая многочисленные проблемы потенциальным противникам, особенно при операциях с иностранными подводными лодками, которые давно используют удаленные и покрытые льдом воды во избежание обнаружения при проведении различных мероприятий», — пишет издание.

The Drive отмечает, что «Арктический трилистник» позволяет России контролировать «небо и море на больших расстояниях» вокруг базы. The Drive признает, что интерес страны к региону обусловлен наличием там полезных ресурсов и возможностями судоходства, появившимися из-за глобального потепления.

В июле европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат».

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