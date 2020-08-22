Модель Victoria's Secret попозировала голой на отдыхе и удивила поклонников

Бразильская супермодель и «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар попозировала топлес для известного фотографа во время отдыха и удивила поклонников. Снимком девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото Гулар позирует полностью голой, закрывая обнаженную грудь руками. При этом образ бразильянки дополнен многочисленными аксессуарами и украшениями — на ее шее несколько цепей и подвесок, в ушах серьги, а на руках браслеты и кольца. Кроме того, для съемки модель надела узкие очки в винтажном стиле.

Summer breeze 😎 Фото опубликовано @izabelgoulart

Подписчики бросились восхищаться фигурой Гулар. «Ты муза», «В тебе совершенство всего мира», «Богиня вселенной», «Изабель!!! Так просто не бывает!» — писали комментаторы под публикацией, набравшей почти 160 тысяч лайков.

Автором фотосессии выступила британская фото-художница, известная как Китана. Съемка прошла на популярном среди туристов греческом острове Миконос.

Ранее в июне австралийская блогерша Селеста Барбер повторила видео Изабель Гулар. На оригинальных кадрах модель танцует возле бассейна в купальнике со своим молодым человеком. Барбер в свою очередь попыталась спародировать движения пары в похожем наряде вместе с мужем.