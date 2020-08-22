Летевший в Москву российский самолет экстренно сел в другом городе

Российский самолет, летевший из Хабаровска в Москву, совершил экстренную посадку в другом городе по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, по информации агентства, решение об аварийном приземлении было принято после того, как в багажном отделении воздушного судна сработал датчик задымления. Посадка Boeing 747-412 произошла в аэропорту Красноярска.

Всего на борту находится 421 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

В апреле летевший в Москву из Екатеринбурга самолет развернулся в воздухе и вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилотов. По данным источника, лайнер приземлился в Екатеринбурге. Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.