Спецназовца из США обвинили в шпионаже в пользу России

Бывший служащий спецподразделения американских сухопутных военных сил арестован в США по подозрению в сговоре с российской разведкой и передаче ей данных, касающихся национальной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Министерства юстиции США.

По информации ведомства, Питер Рафаэль Дзибински Деббинс передавал информацию российским спецслужбам с 1996 по 2011 год. Затем его якобы призвали служить в России и даже дали ему кодое имя. Сначала 45-летний американец служил в войсках химзащиты США, а затем перешел в спецназ. Как говорится в документе, он раскрывал Москве данные об обоих видах войск.

Спецназовца также обвинили в передаче информации о своих сослуживцах для того, чтобы в России приняли решение об их возможной вербовке. Теперь американцу грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее в шпионаже в пользу России обвинили 50-летнего норвежца. Он работал в компании, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2». Его задержали 15 августа. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.