Венесуэла предложила России 500 волонтеров для испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», стороны ведут переговоры. Об этом сообщил министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо, передает ТАСС.

Министр заявил в ходе видеоконференции с президентом Николасом Мадуро, которая транслировалась в Periscope, что Венесуэла и Россия обсудили возможность совместного производства вакцины, изобретенной в России. Правительство Венесуэлы также предложило направить добровольцев для испытаний вакцины.

Каракас также предложил участвовать в испытаниях вакцин Китаю и Кубе. «Венесуэла готова незамедлительно присоединится к испытаниям [кубинской вакцины]», — подчеркнул Мадуро.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. За весь период пандемии скончались 797 тысяч заболевших, еще более 14, 6 миллиона излечились.