Испанцев лишат услуг проституток из-за коронавируса

Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро призвала регионы закрыть публичные дома, чтобы остановить распространения коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Это необходимо сделать из-за того, что в настоящее время сложно проконтролировать все их контакты. Известно, что Каталония уже решила закрыть все подобные места из-за ухудшающейся ситуации с эпидемией. Так, в одном публичном доме заразились все секс-работники.

Бордели в Испании находятся в правовой так называемой серой зоне — они не разрешены, но и не запрещены.

Ранее сообщалось, что административный суд Мадрида отменил решение местных властей, согласно которому гражданам запрещалось курить в общественных местах из-за распространения коронавируса. Речь шла о запрете курения на открытых верандах ресторанов в том случае, если между людьми нет безопасного расстояния. Помимо этого ограничения касались возможности есть в метро, а также времени работы баров (до часа ночи) и закрытия ночных заведений.

В Испании с начала пандемии коронавируса заразились почти 378 тысяч человек. Власти вводили жесткий карантин, который впоследствии был снят. Однако в последнее время из-за роста числа случаев заболевания в различных регионах вновь вводятся ограничительные меры. Так, на прошлой неделе в стране закрылись дискотеки и ночные клубы.