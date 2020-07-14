Боливийские проститутки вышли на работу в прозрачных плащах

Секс-работницы из Боливии готовятся к жизни в эпоху пандемии коронавируса. Как пишет газета Daily Mail, они вышли на работу с новыми аксессуарами — перчатками, антисептиками и прозрачными плащами.

В число рекомендаций, которые прописаны в 30-страничном руководстве по профилактике коронавируса, разработанном Организацией ночных работников Боливии (Organization of Night Workers), вошли облегающие «костюмы биобезопасности». «Костюм биобезопасности позволит нам работать и обезопасить себя», — сказала одна из секс-работниц по имени Антониета.

Группа настаивает на том, чтобы власти отменили дневные ограничения на ведение бизнеса, внедренные во время режима изоляции в столице страны Ла-Пасе. На данный момент строгий ночной комендантский час все еще воспрещает им возобновлять работу в более привычное вечернее время.

Лили Кортес (Lily Cortes), представительница профсоюза работников секс-бизнеса Боливии, сказала, что у некоторых может не быть другого выбора, кроме как пойти работать на улицы, если они не могут работать в легальных борделях. «Мы также являемся частью боливийского общества», — сказала она. «Мы работники секс-бизнеса, женщины, тети и бабушки, которые также должны беспокоиться о своих рабочих часах», — подытожила Кортес.

Ранее проститутки и владельцы публичных домов Германии вышли на улицы Гамбурга в знак протеста. Около 400 демонстрантов требовали разрешить открытие борделей в стране после того, как они были закрыты несколько месяцев назад из-за вспышки коронавируса.

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