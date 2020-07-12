Секс-куклы помогли своим хозяевам выйти из токсичных отношений после изоляции

Секс-куклы помогли своим хозяевам выйти из токсичных отношений после самоизоляции и сосредоточиться только на себе. Кроме того, они позволили многим сохранить психологическое здоровье на фоне одиночества. Об этом пишет Daily Star.

Многие производители отмечают значительный рост продаж кукол из-за пандемии коронавируса. По словам соучредителя компании Silicone Lovers Луи Лав, секс-куклы берут на себя важные роли в жизни людей. Покупатели отмечают, что гораздо легче перенесли карантин благодаря таким игрушкам.

Для многих объявление режима самоизоляции стало толчком к покупке, совершить которую они давно не решились. Как рассказали продавцы, спрос вырос не только среди одиноких мужчин, но и среди гетеросексуальных пар, а также женщин.

Ранее сообщалось, что благодаря введению карантина продажи секс-кукол рекордно взлетели. По словам представителей индустрии, некоторые покупатели скучают в изоляции и охотнее идут на эксперименты, другие видят в секс-игрушках безопасную альтернативу приложениям для знакомств.

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