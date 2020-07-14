Умер уличенный в трате пожертвований на секс-услуги гея-садомазохиста священник

В США умер католический священник, уличенный в трате церковных пожертвований на услуги гея-садомазохиста. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 57-летнего Питера Микели (Peter Miqueli) нашли в его доме в американском штате Нью-Джерси. Обстоятельства смерти не уточняются.

Микели подозревался в присвоении миллиона долларов, пожертвованных прихожанами двух церквей. В коллективном иске, поданном против него в 2015 году, утверждалось, что часть денег тратилась на секс-услуги гея-садомазохиста Кейта Криста (Keith Crist), бравшего тысячу долларов за сеанс. Во время утех мускулистый любовник заставлял священника пить свою мочу.

Согласно иску, священнослужитель также тратил похищенные средства на отдых в Италии и американском штате Флорида. Кроме того, он употреблял нелегальные препараты, которые ему за взятку предоставлял знакомый доктор.

В ходе расследования, которое вели правоохранительные органы, было доказано присвоение по меньшей мере 22 тысяч долларов (1,68 миллиона рублей). Сумма была возмещена нью-йоркской архиепархией Римско-католической церкви. Хотя священник не был привлечен к уголовной ответственности, ему пришлось подать в отставку.

В июне сообщалось, что престарелый британский священник Филип Клементс (Philip Clements), прославившийся романом с 27-летним румынским манекенщиком Флорином Марином (Florin Marin), скончался во время карантина. Его муж получил большое наследство.

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