Распря между женами девять месяцев мешала похоронить миллионера-двоеженца

В Кении влиятельного священнослужителя уже десятый месяц не могут похоронить из-за распри между его женами. Об этом сообщает кенийское издание Tuko.

Основатель религиозной организации Magodo International Ministries, миллионер Муса Магодо (Musa Magodo), скончался 2 сентября 2019 года. Похороны, назначенные на тот же месяц, не состоялись из-за вмешательства женщины по имени Глэдис Некеса (Gladys Nekesa). Она заявила, что вышла замуж за священника еще в 1991 году и оставалась его законной супругой, пока он не умер.

В последние годы Магодо жил с Элис Ингайзой (Alice Ingaiza), на которой женился в 2007 году. Некеса утверждает, что Ингайза была служанкой, которую она и Магодо наняли в 1994 году для ухода за детьми. По ее словам, с 2000 года двоеженец открыто изменял ей с Ингайзой, а позднее заключил второй брак, так и не разорвав первый.

Ингайза отвергает обвинения Некесы. Судебная тяжба между женщинами продолжается.

В 2017 году сообщалось, что в Нигерии скончался 93-летний проповедник Мохаммед Белло Абубакар (Mohammed Bello Abubakar), у которого, по разным данным, было от 86 до 130 жен. Многоженца похоронили при большом скоплении народа в городе Бида, располагающемся в центральной части Нигерии.

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