Подруга Легкоступовой предложила сделать украшения из праха певицы

Российская певица Наталья Штурм предложила сделать из праха ее подруги Валентины Легкоступовой украшения. Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По мнению артистки, кулоны из праха Легкоступовой помогут ее родственникам легче пережить утрату. Она также пояснила, что и сама не против того, чтобы после смерти ее кремировали и из праха создали кулоны-амулеты.

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«Не знаю, как эта идея, зайдет или не зайдет. Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом», — рассказала Штурм.

Певица добавила, что узнала о производстве подобных аксессуаров из научно-популярной программы о китайских обычаях.

«Я раньше вообще про это боялась говорить. А теперь, ну что… Валюхе 54 года было. Уходят и моложе, как Юля Началова, Жанночка Фриске. Все мы под Богом ходим», — напомнила она.

Валентина Легкоступова, исполнительница хита «Ягода-малина», скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. Ранее стало известно, что ее вместе с супругом Юрием Фирсовым поместили в наркологическую клинику. Незадолго до этого их обоих нашли в московской квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. У артистки обнаружили многочисленные травмы и синяки и экстренно прооперировали. Ее состояние было крайне тяжелым — она находилась в коме.