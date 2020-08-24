В Эстонии мать года осудили за насилие над детьми

В Эстонии за насилие над детьми осудили обладательницу титула «Мать года 2013» Малле Кобин. Об этом сообщает ERR.

Женщина приговорена к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения. Уездный суд признал ее виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений.

Возраст ее жертв от 9 до 17 лет. Это приемные дети, которых Кобин опекала в своем патронате. Согласно материалам обвинения, женщина регулярно избивала приемных детей руками и ногами, а также держала их под замком от нескольких часов до нескольких дней.

Кобин получила титул «Мать года» в 2013 году. Тогда у нее было пятеро своих детей и 12 приемных. В 2014 году она также получила орден Эстонского Красного Креста за деятельность по защите детей. Уголовное дело против нее возбудили в 2019 году на основании информации, полученной от департамента социального обеспечения. В обвинительном заключении говорится о жестоком обращении с пятью детьми в период с 2016 по 2019 год.