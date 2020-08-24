Названо условие «видимости» F-35

Радар системы противовоздушной обороны (ПВО) противника видит американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на расстоянии 7 миль (около 11,3 километра), утверждает Popular Mechanics.

«Это дает F-35 смертельное преимущество над противником, позволяя ему обходить вражеские ракетные системы ПВО и устраивать засады на истребители неприятеля», — пишет издание.

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Отмечается также, что истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon можно заметить при условии его нахождения на расстоянии 100 миль (примерно 160,9 километра) от радара системы ПВО противника.

Popular Mechanics не называет характеристик радаров, которые позволили бы обнаружить данные самолеты. Таким образом издание прокомментировало очередное заявление президента США Дональда Трампа о якобы полной «невидимости» F-35 Lightning II.

В августе USNI News сообщили, что Военно-морские силы США приступили к разработке нового палубного истребителя, который должен заменить F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, а также включать многие возможности F-35C Lighting II, но с «обновленными технологиями и увеличенной дальностью полета».